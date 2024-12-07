租市活躍：Larchwood開放式租1.4萬

臨近年底租賃需求不減，半新盤單位連錄多宗租務成交。其中，旺角Larchwood一個開放式單位，零議價下以每月1.4萬元租出，成交呎租約66.7元。

美聯劉志偉表示，上述單位為中層B室，實用面積約210方呎，外望市景，沒有議價下租出。業主於2023年1月以約551.4萬元購入上述物業，租金回報率約3厘。

YOHO WEST回報率3.2厘 中原伍耀祖續稱，踏入12月，入伙盤租賃市場仍然活躍，天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第3A座高層A8室，實用面積約363方呎，一房連儲物室設計，以每月1.35萬元租出，呎租約37.2元。業主於去年12月以507.1萬元一手買入，租金回報約3.2厘。

部分租客承租鄰近工作地點的物業。該行王勤學指，元朗錦田北PARK YOHO Milano的35B座高層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，月租叫價1.5萬元，新租客為北部都會區地盤工程人員，議價500元，以1.45萬元租用上址，呎租約29.3元。