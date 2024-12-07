二手樓價又跌過 溱柏兩年貶逾27％

二手樓價指數走勢

二手樓價跌勢未止，有反映主要二手屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，按周回落約0.13%，今年暫累跌約6%。各區蝕讓個案未減，元朗溱柏套兩房單位持貨逾兩年即沽，期內帳面貶值約27.3%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行城市領先指數最新報138.38點，仍處於逾8年低位，較今年3月撤辣前的低位再跌約3.24%。其餘大型屋苑樓價指數按周更挫約0.22%，中小型單位及大型單位分別下跌約0.15%及約0.03%。

分區方面，4區樓價指數兩跌兩升，九龍報132.79點，按周跌約0.74%，連跌5周共約2.58%，新界東按周挫約0.58%至150.31點。相反，港島及新界西同期均錄約0.29%升幅。

聽濤雅苑賣858萬蝕14% 面對樓市下行，業主接受現實，紛紛蝕賣沽貨。中原王勤學表示，臨近長假期，不少二、三線屋苑業主加大減價力度求去貨，上述溱柏2座低層B室，實用面積約598方呎，數月前叫價530萬元，最後減價至516萬元沽出，呎價約8,629元，原業主於2022年2月以710萬元買入，帳面蝕194萬元。

世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山聽濤雅苑9座中層B室三房戶，實用面積約788方呎，放盤約3個月，零議價下以858萬元獲承接，呎價約10,888元，約3年帳面仍要虧蝕142萬元，期內跌價約14.2%。

西灣河銀主盤呎價$7609 港島私樓同樣大跌價。美聯鄭琨指，西灣河都寧大廈中層C室一個銀主盤，實用面積約276方呎，鄰近港鐵站，僅以210萬元成交，呎價約7,609元。資料顯示，較低層同室單位，2017年最高曾以295萬元登記轉手。利嘉閣張嘉榮表示，西半山衛城里12號中層A室兩房戶，叫價468萬元，累減至350萬元低於市價成交，呎價約8,294元。