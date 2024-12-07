強拍修例即錄申請
紅磡舊樓僅獲七成業權 併相鄰地盤入紙
新修訂的舊樓強制拍賣條例昨日正式生效，土地審裁處隨即錄得首宗強拍申請，為恒基地產(00012)收購的紅磡黃埔街兩幢舊樓。其中一幢已集合業權僅逾七成，新例下容許相鄰地盤以合併形式提交申請，是次連同毗鄰已完成收購的地盤一併申請，項目平均業權約87.5%。
不符舊例申請資格
文件顯示，申請範圍涉及兩個地段，是次申請主要針對位於黃埔街18至20A號舊樓，現為一幢8層高樓宇，於1957年落成，申請人持有該廈約70.31%權益。據悉，未收購物業包括一個地舖，佔業權份數逾兩成，現為一間燒臘店，而整幢物業現有價值逾1.17億元。
至於另一個申請地段為黃埔街22至24號、必嘉街88至90A號舊樓，發展商已於2021年透過強制拍賣統一物業全數業權。由於上述兩個地段的相連樓宇，並沒有共用樓梯連接，而尚未完成收購的舊樓，業權份數不足八成，因此在新例生效之前，項目並不符合強拍資格。
重建價值料3.49億
不過，隨着條例於昨日實施，放寬合併相鄰地盤申請的要求，上述項目成為首宗受惠個案，而根據測量師估值報告，該兩個地盤重建價值合計3.49億元。事實上，條例生效前發展商一直按兵不動，過去逾一年土審處並沒有收到任何同類申請，對上一宗要追溯至去年10月底，為大角咀福澤街24至30號永發大廈，同由該集團進行併購。
恒地回應指，市區重建一直是集團土地儲備來源之一，新例生效有助加快業權統一，促進舊區活化、改善民生。政府同時成立強拍條例小業主專責辦事處及小業主支援中心，相信可平衡地區發展及小業主利益。
最新強拍條例生效後，市場相信同類申請將會陸續出現。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，比起強拍業權成數降低，相鄰地盤合併申請條件的放寬，對發展商加快舊區重建更有幫助。他指出，舊樓併購大多是以一整區去進行規劃發展，惟在舊例之下，往往因為沒有共用樓梯，以致重建難以取得進展，認為新條例對發展商進行併購會較為方便。
再者，由發展商申請強拍，直至獲土審處頒出售賣令，一般用上一、兩年時間，在樓市欠佳時，獲批時的底價或已偏離最新市況。但目前物業價格經已「跌到殘」，再跌空間有限，配合新例生效，相信強拍申請個案會逐步增加。
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