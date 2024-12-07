簡訊一覽
●順豐控股(06936)公布，已獲香港聯交所批准，分拆順豐基礎設施房地產信託基金（REIT）在深圳證券交易所上市。該隻REIT將有3個基礎設施項目，分別是靠近深圳市寶安區深圳寶安機場的順豐華南物流綜合體項目、武漢市東西湖區的順豐豐泰產業園（武漢）項目，以及合肥市蜀山區的順豐豐泰產業園（合肥）項目。
●京東物流(02618)公布，以不超過約64.84億元人民幣，收購物流公司跨越速運餘下36.43%的股本權益。完成後，公司將完全持有跨越速運。
●港華智慧能源(01083)透過資產支持專項計劃，把部分分布式光伏及儲能電站資產證券化，並在深交所上市發行，集資5.15億元人民幣。
●舜宇光學(02382)公布，11月手機鏡頭出貨量約1.11億件，按年跌5.6%；按月減少3.9%。車載鏡頭出貨量745.9萬件，按年升9.9%，按月跌14.3%，主要是客戶在年底進行庫存管控。手機攝像模組出貨量3,740.6萬件，按年跌28.1%，主要是公司專注於中高端項目，且產品結構較去年同期顯著改善。
●《穩定幣條例草案》已在周五刊憲，以在香港引入法幣穩定幣發行人的監管制度。據擬議的發牌制度，在業務過程中，在香港發行法幣穩定幣；發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣；或向香港公眾積極推廣其法幣穩定幣的發行，須先獲金融管理專員批給牌照，該草案將於12月18日提交立法會進行首讀。
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