●《穩定幣條例草案》已在周五刊憲，以在香港引入法幣穩定幣發行人的監管制度。據擬議的發牌制度，在業務過程中，在香港發行法幣穩定幣；發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣；或向香港公眾積極推廣其法幣穩定幣的發行，須先獲金融管理專員批給牌照，該草案將於12月18日提交立法會進行首讀。