博通新晶片2026年發貨 採台積電先進封裝工藝

人工智能（AI）贏家之一博通推出採用台積電先進封裝工藝的新款晶片，名為「3.5D XDSiP」，透過改良晶片之間的連接，提高性能，現時有5種在研產品採用此技術，預計2026年2月開始發貨。

「3.5D」指的其實是晶片的堆疊方式，顧名思義比「2.5D」、「3D」更進一步。博通表示，這個技術平台可以把6,000方毫米的晶片和最多12塊高頻寬記憶體（HBM）整合為一塊晶片。

AI工作所需的超大型數據中心都期望分散晶片的供應商，博通因而受惠。然而，滙豐首次跟進博通只願給予「持有」評級，目標價160美元，理由是即使AI相關收入持續增長，其估值近期已顯著膨脹，比英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD）更貴。博通早段曾升2.24%，報174.29美元。

OpenAI出高端GPT訂閱套餐 AI應用則繼續推陳出新，OpenAI一連12日的功能發布會「頭炮」為推出一款高端的GPT訂閱套餐「ChatGPT Pro4」，提供OpenAI旗下所有模型的無限使用權，每月收費200美元。焦點在於新的o1版本，號稱使用更多的運算，可更深入思考，「為最困難的問題提供更好的答案」。ChatGPT Plus套餐現在也納入了o1，每月收費20美元。

同樣由世界首富馬斯克創辦、現已成為對手的另一AI公司xAI則成功以400億美元的估值，集資60億美元（約468億港元）。