英國樓價連升5個月 倫敦平均541萬最貴

英國按揭公司Halifax公布的樓市報告顯示，全英平均樓價由10月的按年升4%，擴大至11月的4.8%，按月亦漲1.3%，經已是連升5個月，令一般住宅平均價升至298,083英鎊（約295.74萬港元）的紀錄高位。

按地區劃分，倫敦仍然是英國最貴區域，一般住宅11月樓價按年升3.5%，升幅雖然低於全國平均，但樓價平均達545,439英鎊（約541.7萬港元）。不過，亦有分析指，倫敦外圍地區，如伯克郡、薩里郡、肯特郡等，樓價雖然較為相宜，但近期樓價升幅呆滯，主因之前的按揭成本仍然處於高位。

另外，北愛爾蘭上月蟬聯最強勁的年度漲幅地區，價格按年上漲6.8%，樓價平均203,131英鎊。其他地區方面，威爾斯樓價上月按年升4.1%、英格蘭西北部升5.9%、蘇格蘭升2.8%等。

借貸成本高 漲幅或放緩 Halifax的按揭主管Amanda Bryden表示，數據反映市場對按揭需求上升，近期按揭利率回落，確實加強買家的信心。可是由於樓價升至高位，令很多潛在買家，以及有需要換樓的家庭面對負擔能力的挑戰。而買家的信心在多變的經濟背景下，有機會變得不穩定。

展望樓市，她認為，就業市場數據正面，並且未來會進一步減息，都會持續為樓市帶來支持。惟要留意樓價升幅可能會放緩，因借貸成本相較歷史平均仍然算是高企。