Lululemon上調收入指引 股價爆升

瑜伽服裝品牌Lululemon第三財政季度業績勝市場預期，純利按年增長41.47%至3.51億美元，每股基本盈利2.87美元。同時上調全年收入指引，目前預計收入介乎104.5億至104.9億美元，高於原預期的103.8億至104.8億美元。消息帶挈公司股價周五早段曾飆18.66%。

截至10月27日止季度，該公司收入23.96億美元，按年升8.73%。美洲市場增速放緩，收入按年僅升2%，其中美國更是無增長，反觀中國增幅達39%，帶動整體國際收入按年增加33%。公司預期今季收入介乎34.75億至35.1億美元，按年增長8至10%，而每股攤薄盈利5.56至5.64美元。

預期下季銷售破頂 同店銷售方面，上季增長4%，高過預期的3.2%。其中，美洲同店銷售下降2%，國際同店銷售則增25%。毛利率按年升1.5個百分點至58.5%。第三季末，該公司共有749間門店，按季增加28個新營業點，其中一半來自對墨西哥業務的收購。

該公司行政總裁Calvin McDonald表示，第三季業績反映加拿大市場和國際市場持續增長的勢頭，又對假期期間的表現「感到高興」，相信在重整產品組合後，明年首季表現可創新高。同時預告，明年將以自營模式進軍意大利，並以特許經營模式拓展至丹麥、比利時、土耳其和捷克市場。

不過，公司環球數據董事總經理Neil Saunders坦言，美國市場的競爭將會加劇，尤其是在通脹及高利率下，消費者更審慎消費，留意到部分客戶已減少購買產品的件數。