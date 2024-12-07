比特幣曾急挫一成 白宮加密沙皇敲定

美國候任總統特朗普近日對其內閣財金官員任命一浪接一浪，最新再在社交平台宣布任命PayPal前營運總監兼著名創投家薩克斯（David Sacks）為新設的白宮人工智能（AI）及加密貨幣事務主管，並指薩克斯會為加密貨幣業界定立法律框架，捍衞網路言論自由，令業界在美國蓬勃發展。

要留意，薩克斯是馬斯克的好友，兩人曾在PayPal成立初期與馬斯克一起擔任高級主管，也是馬斯克斥資440億美元收購Twitter的投資者之一。同時，有指薩克斯擔任這個職位不會被要求脫離私人機構或公開披露其資產，而是與馬斯克一樣任職特殊政府員工，每年最多可以任職130日，有償或無償。

投行估未來10年取代黃金 外界估計，特朗普今次創設的「加密沙皇」一職，可以讓加密貨幣提倡者有直接渠道和白宮溝通，而「加密沙皇」也將擔任特朗普、國會與聯邦機構之間的聯絡人，讓這些聯邦機構涉及處理加密貨幣事宜，包括美國證交會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）。

周五比特幣由10.4萬美元大關的歷史高位回落，加密貨幣平台CoinDesk數據顯示，比特幣曾低見93,468美元一枚，日內跌10%；以太幣則跌5%。其後兩幣分別回升至98,879美元及4,021美元。

繼渣打唱好之後，華爾街投行Bernstein也發表報告估計，比特幣未來10年取代黃金的角色，並預測到2025年底，比特幣價格將達20萬美元。

美前財長：當儲備「癡線」 不過，美國前財長薩默斯批評建立比特幣國家儲備的想法「癡線」，認為這樣做除了迎合特殊利益競選捐助者，並無任何理由。他認同支持金融創新是非常重要需要一環，惟需要區分清楚建立戰略石油儲備和比特幣國家儲備是完全不同的概念，又質疑在所有需要支持的價格中，為甚麼政府要選擇通過積累無用庫存來支持一堆比特幣。

他又警告，特朗普及馬斯克計劃縮減聯邦開支將面臨政治挑戰，原因是雖然馬斯克目標是節省兩萬億美元開支，但整個聯邦政府的工資仍不到這個數額。政府大部分開支都與國防及對美國長者的支持有關，所以從政治角度看，改變現狀將極之困難。

另邊廂，俄羅斯副外長潘金表示，雖然特朗普威脅要對試圖削弱美元的國家徵收100%關稅，惟金磚國家結算系統工作仍將繼續。