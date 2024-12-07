美股「特」多資金追捧

一個月吸逾萬億 創有紀錄最勁 正當「末日博士」魯比尼又再批評特朗普重返白宮後實施的經濟政策，謂會助長滯脹，金融市場反而着眼於其內閣人選對商界友好，以真金白銀對美國經濟投下信心一票。數據供應商EPFR統計顯示，11月6日至12月2日，亦即特朗普當選後一個月左右，美股基金一共錄得1,395億美元（約1.088萬億港元）資金淨流入，亦使11月的單月淨流入為2000年有紀錄以來最勁。

如是者，美股今年已累計吸資3,500億美元，勢破歷年紀錄。資金要買美股自然要從其他股市撤資，上述期間中國及日本股票基金分別錄得資金淨流出40億美元及60美元，西歐合共「失血」140億美元。

上月非農增職好過預期 紐約聯儲銀行報告指，特朗普首個任期對舶來貨加徵關稅導致大部分企業的市值在消息出爐初期蒙受損失，並持續影響生意額、盈利、招聘和生產力；歸根究柢，全球供應鏈錯綜複雜，被加徵關稅的國家又會報復，所以特朗普等人加徵關稅時所想的好處難以成真。

德銀策略師塔特相信，資金流入美股的速度無可避免會減慢，但長遠仍會持續，來年也會相當強勁，並推動美股做好，主要是美國經濟前景和企業利潤理想，家庭現金水平亦健康。美銀策略師哈特尼特相信，標指明年首季「升過龍」的機會頗高，尤其是如果歐元兌美元跌穿一算，指數將朝6,666點進發。

新出爐的美國就業數據「交到貨」，11月新增非農業職位大幅回升至22.7萬個，勝預期的20.2萬個，同月失業率微升至4.2%，符預期，平均時薪按月升0.4%，按年計升4%，超預期。

減息機會飆 標指新高 然而，數據出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注本月減息0.25厘的機會率抽升至91%，10年期美國國債孳息率降至4.129厘。

另外，12月份密歇根大學消費者情緒指數初值升至74，勝預期，一年通脹預期升至2.9%超預期。美股3大指數周五早段做好，道指升158點，報44,923點；標指破頂，升24點，報6,099點；以科技股為主的納指亦破頂，升150點，報19,851點。

造就近期美股接連破頂的功臣，必數「美股7雄」之一、老闆與特朗普異常親密的特斯拉（Tesla）愈戰愈勇，並且獲券商接連調高目標價，其中美銀升至400美元。Tesla周五早段曾升2.17%，報377.52美元。

該行稱，Tesla確認來年不會只推低成本車型，又相信其FSD（全自動駕駛）取得顯著進展，採用率正增加，人形機械人Optimus之開發亦有望加速，兩者均會推動業績增長。公司目前利潤率由硬件驅動，但隨着FSD軟件、充電服務的發展，將更多轉向增值軟件。

Tesla的Robotaxi尚在發展，Uber則於阿聯酋推出Robotaxi服務，暫時會有人應付突發情況，預計明年做到真正「無人」。Uber早段曾回升1.16%。

另外，惠普企業（HPE）指引明年1月底止本財季收入有10至20%中段的增長，上調經調整每股盈利亦勝預期，股價早段曾飆10.16%。

投資者湧入美國股市