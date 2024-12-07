印度削明年GDP預測 4載首降準

廣被視為中國替代品的印度，其央行一如預期維持基準利率於6.5厘不變，一般意見相信是由於當地10月份通脹升至14個月新高，高於央行所能接受的極限（6%）。

不過，印度央行一方面強調國內景氣已過谷底，把2025財政年度（明年3月底止）的國內生產總值（GDP）預測由10月份的7.2%，一口氣減至6.6%，事關今年第三季的增速5.4%，遠遜預期，並且是近兩年最慢。

面對財長和貿易部長先後敦促減息，印度央行採取折衷做法——「降準」，下調現金準備金率0.5個百分點至4%，為2020年3月後首次。行長達斯不諱言，為了經濟能可持續地增長，通脹一定要控制下來；之所以覺得經濟有回升兆頭，他的見解是上半財年的大選影響了政府支出。他之前曾說，印度有手腕應對來自外部的衝擊。

ING銀行仍相信，基於印度本月通脹回落至5.2%，比10月份低一個百分點的預期，印度央行明年2月就會減息，況且上季經濟增速令人大跌眼鏡是「結構性放緩」趨勢來臨。

盧比破底 股市偏軟 印度盧比兌每美元昨再度破底，觸及84.831的歷史新低。孟買SENSEX指數則窄幅上落，未見因「降準」受提振，收市跌0.14%。