日基本工資增幅30年高 股匯齊跌

日本厚生勞動省昨日公布，當地10月基本工資增速創下1994年來最大升幅，按年上升2.8%，反映日本正朝正向經濟復甦邁進，也是支持日本央行於本月中旬再次啟動加息的理據。不過，消息未有推高日圓匯價表現，周五日圓兌每美元仍反覆走弱，低見150.51，折合每百日圓兌港元在5.16算。

同時，所有勞工的名義工資增速由9月的2.5%加速至2.6%，與預期相符。撇除獎金、加班費等因素，全職勞工的工資則增長2.8%。摩根大通日本首席經濟學家藤田亞矢子表示，上述數據可以判斷日本經濟時至今日已步入正軌，並估計日央行將在今月採取加息行動。

家庭開支按月回升2.9% 另一方面，10月份日本家庭開支按月回升2.9%，儘管按年計續跌1.3%，但已遠勝預期。日經平均指數結束4日升市，收跌304點或0.77%，報39,091點，惟全周累計仍然升2.31%。東證指數則跌15點或0.55%，收報2,727點，全周升1.73%。

花旗集團日本副董事長福田佑夫表示，雖然特朗普反對日本製鐵收購美國鋼鐵，但相信新政府上場後，日企收購美企會更容易獲得批准，原因是特朗普當選總統將引發企業重組機會，增加日本公司的收購目標數量。

截至今年11月底，日本併購交易額在全球交易低迷之中表現優異，達破紀錄的820億美元，較去年同期翻了10倍之多。福田又相信，特朗普新政府的監管會更廣泛地放寬，將為日本企業創造機會，預期日本對外併購的諮詢量將上升。

南韓風波或無礙評級 另邊廂，近日受戒嚴令影響的南韓，國際信貸評級機構惠譽指南韓未來數月政治風險可能維持於較高水平，但相信事件不會對該國信貸基本面構成實際或持續削弱，故無改變目前南韓經濟「AA-」評級及穩定展望。

他們又預期，南韓今年債務佔國內經濟生產總值（GDP）比率約47%，與「AA」評級國家中位數水平相近，但若財政赤字高企導致政府債務持續上升，可能對中期評級構成下行壓力。韓圜兌每美元昨晨突挫至1,429.29後，大致在1,418至1,421之間橫行，折合每萬韓圜兌約55港元。首爾綜合指數則連跌3日，收報2,428點，跌0.56%。