萬達商管及萬達香港遭下調評級

國際信貸評級機構惠譽繼上周將大連萬達商業管理集團及萬達商業地產（香港）的長期外幣發行人違約評級（IDR），列入負面觀察名單之後，本周正式將兩企評級由「CC」下調至「C」，因萬達商管對明年1月到期的4億美元債券進行展期。

同時，惠譽將萬達香港擔保、萬達商管子公司所發行美元債券的評級自「CC」下調至「C」，該債券的回收率評級降至「RR5」，並已將所有評級移出負面觀察名單。所謂的「C」評級，表示信用風險極高違約。至於回收率「RR5」，是根據過往經驗，債務可回收本金及利息的11至30%的意思。

內地智庫「中國金融四十人論壇」（CF40）認為，今輪樓市的調整已接近實際底部，並具備止跌回穩的前提條件，意味未來一個時期宏觀經濟有望出現更明顯的復甦。但周期性的企穩和長期的穩健回升，仍然存在顯著區別，要高度重視房地產周期的長尾效應。

5日36萬戶享「印花稅」優惠 值得留意的是，樓市減稅新政自本月起實施，首5日共有36.4萬戶購房家庭申報享受了住房交易契稅（類似香港印花稅）的稅收優惠，累計減免84億元，每戶平均減免2.3萬元。期內全國房屋交易累計申報55.3萬套，按年增24.8%，其中北京、上海、各升62.2%及87.2%，反映稅收新政進一步促進置業需求的釋放。