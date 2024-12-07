憧憬內地推經濟政策 滬綜指重上3400關

市場憧憬即將召開的中央經濟工作會議前後，將有刺激內地經濟的政策消息，加上人民銀行年內最後一次降低存款準備金率（降準）的呼聲高漲，引領滬深股市3大指數，在12月開局首周均升逾1%。其中，滬綜指重上3,400點關口，為3周來首次，昨收報3,404點，單日升1.05%。

消費板塊做好 全聚德漲停 自官媒指提振內需為首要任務後，昨日消費板塊表現尤其活躍，如深圳上市、業績走下坡的北京烤鴨名店的全聚德在午後升漲停，停牌前報13.48元（人民幣‧下同），為近11個月來高位；連同旅遊及酒店板塊集體炒上，推升A股主要股市指數。

深成指全日收升1.47%，深圳創業板指數更收漲2.05%，分別收報10,791點及2,267點。兩市主板成交1.78萬億元，按日狂飆近兩成。全周計，滬綜指漲幅2.33%，深成指及創業板指數各升1.69%及1.94%，亦連升兩周。

瑞銀資產管理發表報告，強調中國是分散投資策略中的一張百搭牌，有信心未來12至18個月內可能會出現更果斷的刺激措施及市場轉變。全球投資總監Barry Gill指，由於中國市場是目前全球最便宜的股票市場，已視之為首選。且無論是政策刺激，還是企業的資本配置決策等，中國從許多方面都有潛力為投資者帶來驚喜。他認為，「相比於潛在的回報，投資中國資產的成本不足為道」。

人幣3連揚 ING仍看淡前景 股海沸騰，匯市也回穩，人民幣兌每美元中間價報7.1848，按日再升31點子。人民幣在岸價下午4時半收報7.2582，亦升28點子，連升3日；離岸人民幣更一度高見7.257，即每百港元兌約93.03元。荷蘭國際集團（ING）銀行預計，明年第四季人民幣將見7.35算。