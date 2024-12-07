華來年減息料10載最狠

官媒促民企自救 大摩籲推十萬億刺激 明年中國宏觀經濟一旦受壓，超過1.8億戶的民營企業生意恐受當其衝，有先見之明的官媒近日連發3文，由破除「經濟速度崇拜」、提示內需是首要任務，到昨日深入企業承壓難題，明確說出最終答案「面對市場中遇到的問題，要向市場找答案」，前一句則是「市場是找出來的，不是等出來的」，要求內地企業保持前行的信心。不過，各投行更重視實際救市行動，甚至料明年人民銀行或創10年來最大降息幅度。

無獨有偶，外媒引述摩根士丹利首席中國股票策略師王瀅表示，內地企業面臨更多盈利不及預期的風險，因至今內地採取的措施不足以扭轉持續出現的通縮危機。她認為，較理想的情景下，是中國在未來兩至3年推出約10萬億元（人民幣‧下同）的一籃子政策，以促進消費及解決樓市過剩庫存的問題，但這在短期內不太可能發生。

暫且將內地宏觀政策的視線拉近至本月的話，澳新銀行指，在下周中央經濟工作會議召開前，慣例將舉行政治局會議。

澳新預期優先扶持就業 該行估當局將優先考慮就業，多於經濟增長，故大有機會着重城鎮就業提升，而明年官方經濟增長目標或由今年的5%左右，調整到4.5至5%之間。為迎接美國總統特朗普未來4年的執政時期，相信內地政策領導人目前仍會保留政策空間。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林亦在報告指，隨着值得注視的中經會召開，冀內地政府將推行期待已久的政策，支持未來數月的消費和房地產市場。該行預計，政府可能會將明年增長目標將定在約5%，或至少高於4.5%。同樣地，考慮到美國對華加徵關稅預期升溫，認為內地須尋找出口以外的其他增長動力。

提到關稅可能惡化的問題，ING銀行相信，將促使人民銀行加大明年的減息力度。在基本情況下，明年料減息0.2至0.3厘；在明年底前，存款準備金率下降（降準）的累計幅度料高達一厘。

今季工業消費數據恐低迷 不過，比起關稅，內地年內已呈現出一個更需減息的理由，就是下周一出爐的內地工業出廠及消費物價指數恐持續低迷。業界普遍估計第四季的工業生產者出廠價格指數（PPI）及消費者價格指數（CPI）將處歷史低位，雖然生產及生活成本下降，有利中企對外的競爭力，以至提升居民的購買力，但市場需求不足的惡性循環，更不利經濟復甦。

為提振經濟信心、防範通縮危機，加上關稅壓力，不少投行均預示，人行將加大貨幣政策的寬鬆力度。如高盛及麥格理等投行也預測，人行明年把主要政策利率下調0.4厘，如是者，將是2015年以來的最大降幅，屆時7天期逆回購利率會進一步降至1.1厘。麥格理大中華區首席經濟師胡偉俊預期，人行減息再配合其他刺激內需政策，才足以抵銷貿易戰升級對內地經濟增長構成的約0.5%負面影響。

華7天期逆回購利率料明年大降 投行點評明年中國宏觀經濟政策