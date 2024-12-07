金管冀與沙特央行加強金融合作

沙特阿拉伯央行回訪香港金融管理局進行雙邊會議，期間雙方深入討論多個範疇，涉及金融基建發展、監管科技應用、全球投資前景與機遇，以及經濟研究方面的經驗。金管局強調與沙特央行深化兩地金融合作。

金管局總裁余偉文表示，近年香港與沙特之間的聯繫日益加深，期待加強與沙特央行的夥伴關係，「進一步鞏固沙特阿拉伯王國與香港作為中東地區與亞洲之間的門戶角色。」沙特央行行長Ayman Al-Sayari則稱，這次會議再鞏固與金管局的持續合作，期待繼續透過交流意見、經驗與政策觀點。

港府望擴寬金服領域 沙特上次與金管局雙邊會議已經是去年7月的事，但期間港沙合作確有進展，其中沙特央行今年6月正式加入mBridge項目。mBridge被視為跨境貿易支付的另一選項，已進入最簡可行產品（MVP）階段，下一步將擴大公營和私營機構的參與度。

港府財金官員昨日亦在一個論壇上表示，目前全球不同區域和不同的中心正在崛起，世界漸趨多極化，本港要擴大朋友圈，令更多不同的地區和國家多用香港作為國際連接點，吸引不同區域的投資者和國家使用香港的金融服務，吸納新興國家對於融資的需求，又希望能夠把香港金融市場「做寬」，從以往比較着重股票，轉向於債券、貨幣及期貨等領域發展。

他又指，目前隨着銀行的監管愈來愈收緊，不少高端機構都希望在銀行以外有更多量身定造的專業和金融服務。

另外，金管局公布，本港11月底官方外匯儲備資產為4,251億美元，按月多38億美元，並無未交收外匯合約，達流通貨幣5倍多或港元貨幣供應（M3）約39%。