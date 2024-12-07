富瑞估恒生挫17% 目標價$79

料P息回落難緩解CRE壞帳 富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓為港銀把脈，關注點除了上述的CRE風險──恒生上半年不良貸款率急飆逾兩個百分點至5.32%的元兇，就是息口回落，預期港銀最優惠利率（P息）明年首季就會降至5厘（實際上加息周期的起點是5.25厘），一來減輕活期成本，二來刺激香港經濟。然而，港銀已為息口回落未雨綢繆，減息對淨利息收益率（淨息差）的壓力，某程度上有貸款（生息資產）增長所緩衝。

他對CRE的最新觀點與9月接受本報訪問時差不多，就是息口回落不足以化解相關風險。他指，本港經濟正經歷「結構性重整」，撞正港元強勢不利零售行業，人工等成本又難跌，業主不減租共患難，為盈利掙扎的零售和餐飲企業恐倒閉收場，因此租金會受壓，不利港銀緩解CRE的壞帳。CRE壞帳多為商用物業投資者。

睇好滙控渣打股本回報率 富瑞看好滙控和渣打的主要理據是其有形股本回報率（ROTE），優於其他港銀的股本回報率（ROE）。就昨日收市再創逾6年新高的滙控而言，亞洲區的資產回報率（ROA）已收復疫情前水平，就算比2010年代初期仍低一些，勝在英國也爭氣。近年積極重整業務的渣打情況相似，並看好虛擬銀行Mox等數碼投資長遠會創造價值，即使未必即時拉高ROE。

國際信貸評級機構惠譽則指，港銀對內地企業貸款偏向審慎，內企來港借錢的需求亦弱，但預期港銀明年貸款增長會緩步復甦，問題是港息回落未必能夠刺激內企的借貸意欲。

富瑞對港銀評級