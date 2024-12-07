恒指周漲442 星展薦增長政策受惠股
港股昨日高開高走，恒生指數一度挑戰兩萬點關，收升305點，終止兩連跌。總結全周，累升442點或2.28%，連升兩周。星展重申對港股正面看法，但考慮美國大選後共和黨全面執政（Red Sweep），令到宏觀透明度降低，下調對恒指基本情景目標至21,300點，相當於明年預測市盈率9.9倍。
恒指昨日高開51點，報19,611點，成功突破20天線（現處19,595點），最多升374點，高見19,934點，收報19,865點。國企指數升122點或1.75%，報7,136點；科技指數升94點或2.16%，報4,464點。
藍籌收市後換倉，全日成交按日升近50%至1,627.85億元，為近3周最多，南下「北水」繼續淨買入，規模達49.78億元。
藥明系做好 科技股揚
星展認為，中國推出支持經濟的政策，有助抵銷特朗普2.0的潛在影響，建議明年上半年採取防守策略，避開美國業務佔比較重的股份、關注具質素增長股及受惠政策的股份。「最牛」及「最熊」下，睇恒指分別25,600點及16,000點，預期兩者發生的機率分別為25%及15%。
基建零售債認購不足額
另邊廂，基礎建設零售債券昨截止認購，可惜初步數據顯示，認購金額僅約178.5億元，低於200億元的目標，認購人數約12.8萬人，預計最終發行額就是約178億元，為政府發行零售債以來首次不足額。政府歸因於減息預期降溫等。
耀才證券(01428)接獲近一萬人認購基建債券，平均認購10手，信銀國際及工銀亞洲的客戶分別平均認購17手及16手。3行都有人認購100手的上限。
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