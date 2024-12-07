恒指周漲442 星展薦增長政策受惠股

港股昨日高開高走，恒生指數一度挑戰兩萬點關，收升305點，終止兩連跌。總結全周，累升442點或2.28%，連升兩周。星展重申對港股正面看法，但考慮美國大選後共和黨全面執政（Red Sweep），令到宏觀透明度降低，下調對恒指基本情景目標至21,300點，相當於明年預測市盈率9.9倍。

星展認為，中國推出支持經濟的政策，有助抵銷特朗普2.0的潛在影響，建議明年上半年採取防守策略，避開美國業務佔比較重的股份、關注具質素增長股及受惠政策的股份。「最牛」及「最熊」下，睇恒指分別25,600點及16,000點，預期兩者發生的機率分別為25%及15%。