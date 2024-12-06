股市估市：東盟經濟趨穩撐起區內股市

回顧全球股票型基金資金流向，至10月底，美股基金淨流入持續上升及稱冠。美國第三季國內生產總值（GDP）增幅達2.8%，顯示經濟仍具韌性，故仍看好美國股票走勢。根據以往經驗，美國GDP每增長1%，對科技產品需求增長為3%，建議現階段以定期定額作資產配置，掌握人工智能（AI）科技產業鏈的長線增長優勢。

市場預期，明年企業的資本支出仍有雙位數增長，故對AI產業供應鏈長期展望仍是正向，對整體股市表現看法持樂觀勢頭，科技創新帶動市場需求，讓科技股題材成為長線投資焦點。

另一方面，特朗普重新執政，市場關注是否將再掀起新一輪貿易戰，故預期東盟可望成為供應鏈轉移的受惠地方之一，加上東盟國家經濟穩健，投資前景可予期待。

看好通訊消費金融產業 觀乎有關東盟股票相關基金表現，今年都交出雙位數回報，新加坡、馬來西亞、印尼的GDP分別增長4.1%、5.3%及4.95%，顯示內需動力持續回升，預期減息趨勢對經濟動力可起提振作用。從政策面看，部分東盟國家如馬來西亞所推出的政策是有助經濟擴張，包括擴充稅收範圍、停止燃油補貼，以及調整最低工資水平。

雖然特朗普政府後續關稅政策對東盟影響仍須觀察，但由於有基本面支撐，加上各地政府政策加持，未來東盟股市表現仍可關注。從產業角度去看，可多關注通訊服務、消費、工業、金融等，特別是通訊服務產業在經過過往兩年的整合併購，讓企業發展得以改善，資本支出轉佳及提升盈利能力。

另外，越南的11月製造業採購經理指數（PMI）為50.8，雖較10月下降，但整體製造業依然處於持續擴張水平，當地政府銳意提升明年經濟增長至8%，預示明年越南經濟發展將加速，可望為股市注入強勁動力。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊