行業分析：內地潮玩市場「玩」出商機

近年內地潮流玩具市場持續擴張，潮玩指以潮流文化為核心，由設計師或藝術家設計製作，並注入豐富文化內涵和時尚創意的玩具。內地的潮玩企業引入不同知識產權（IP），並加入各類元素，推出各式各樣的產品，包括首辦模型、盲盒、毛絨掛件、毛公仔、包包、水杯等，以持續引領消費。

2026年規模料破千億 《潮玩產業發展報告2023》預期，2022至2026年內地潮玩市場規模以複合年均增長率24%計算，到2026年規模將達到1,101億元（人民幣‧下同），並預計內地潮流玩具付費消費者數量分別在2025年和2030年達到4,000萬和4,900萬，潮玩消費者的月消費額在2025年和2030年將分別達到194元和254元。

泡泡瑪特今年第三季整體收入按年增長120至125%，其中內地收入按年升55至60%，港澳台及海外收入按年增440至445%。至於名創優品第三季收入按年增長19.3%至45.2億元，內地及海外市場收入分別按年上升8.7%及39.8%，整體毛利率達到44.9%再創新高，經調整淨利潤按年升6.8%至6.8億元。

企業爭相出海拓錢途 由此可見，內地潮玩市場繼續呈現增長趨勢，而海外市場將成為未來的推動力，因此各潮玩企業亦持續出海，報告預計全球潮玩市場規模於今年將達到448億美元。由於海外市場更重視線下體驗，尤其日本及東南亞市場的消費者將購買玩具視為社交活動之一，企業需要因應不同國家或地區拓展渠道方式。同時，潮玩亦要進一步細化本土化策略，如內地市場融合中國傳統文化元素，而在鍾情黑白配色的南韓使用黑白標識等，以迎合各地需要。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為獨立股評人，沒持有上述股票）