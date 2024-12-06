首10月私宅落成僅達標65%
私人住宅供應量較去年為多，差餉物業估價署昨公布最新數字，今年首10個月私宅落成量14,636伙，較去年同期增加4,066個單位，升幅約38.5%，而相比全年目標22,267伙，暫已達標約65.7%。
10月私人住宅落成量3,715伙，按月顯著上升逾1.8倍，為去年11月後最大單月升幅。分區方面，10月落成單位以九龍區較多，達2,060伙，是去年11月後最多，按月上升約59%。新界區有1,655伙落成，為今年1月後最多，該區9月為零供應。港島區10月再次出現零落成，為今年第5次。
中小型戶租金回報20個月首跌
另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至10月累錄7,171伙，較去年同期上升約25.8%，佔整體約49%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有5,986個單位落成，按年漲約61.2%，佔比例約40.9%。按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共608伙，較去年同期下跌約32.2%。
至於10月5個類別單位的租金回報率中，4個未有變化，只有實用面積約431至752方呎的中小型單位回落，最新報約3.1厘，按月少約一個百分點，為2023年2月後首現下跌。
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