首10月私宅落成僅達標65%

中小型戶租金回報20個月首跌

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至10月累錄7,171伙，較去年同期上升約25.8%，佔整體約49%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有5,986個單位落成，按年漲約61.2%，佔比例約40.9%。按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共608伙，較去年同期下跌約32.2%。