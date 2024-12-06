二手蝕讓：珀麗灣園景戶賣495萬貶9% 尚悅持8年損手

二手交投未見起色，大型屋苑業主繼續要損手出貨，馬灣珀麗灣兩房園景單位，減價後以495萬元售出，原業主持貨逾7年，帳面蝕讓51萬元離場。

中原溫詩雁表示，上述為屋苑的10座中層E室，實用面積約537方呎，今年7月叫價500萬元，其後曾減價，終獲退休人士承接，呎價約9,218元。原業主於2017年2月以546萬元買入，帳面貶值約9.3%。

元朗二手交投放緩。該行林頌宜表示，區內尚悅12座高層K室，實用面積約411方呎，兩房間隔，叫價405萬元，減價後以403萬元沽出，呎價約9,805元，新買家為上車客。原業主於2016年8月以418萬元買入，約8年帳面仍蝕15萬元。

匯璽II售635萬 輸26% 中原胡耀祖稱，近日樓市充斥觀望氣氛，馬鞍山海栢花園4座中層B室兩房戶，實用面積約426方呎，議價後減價44.2萬元，獲上車客以553.8萬元購入，呎價約13,000元。原業主持貨約6年，帳面蝕約46.2萬元，期內跌價約7.7%。

市區半新盤蝕幅更顯著。美聯張曉盈表示，西南九龍匯璽II的5B座低層J室一房戶，實用面積約346方呎，成交價635萬元，呎價約18,353元。原業主於2019年以868.8萬元購入，約5年帳面虧損約233.8萬元，蝕幅約26.9%。

美孚傳呎價7556元 即使藍籌屋成交呎價低於萬元成常態。市場消息透露，荔枝角美孚新邨2期百老匯街34號一個低層單位，實用面積約712方呎，市傳成交價538萬元，屋苑成交呎價再跌穿八千元，僅約7,556元。

茶果嶺麗港城錄得本月首宗買賣。消息表示，屋苑1座中層三房單位，實用面積約748方呎，叫價800萬元，放盤約10個月，減價至725萬元售出，呎價約9,693元。