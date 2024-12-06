產經

上月5521伙批預售增2.38倍 22年高

將軍澳日出康城第13期合共提供2,550伙。 將軍澳日出康城第13期合共提供2,550伙。
將軍澳日出康城第13期合共提供2,550伙。
發展商積極推盤，不少早前已提交的預售申請項目相繼獲批，地政總署公布，11月批出10份住宅預售同意書，涉及5,521伙，按月大增2.38倍，創22年新高，期內以將軍澳日出康城第13期合共2,550伙獲批最多。
日出康城13期最多
至於上月獲批預售項目，規模最大為上述信和置業(00083)、嘉華國際(00173)、嘉里建設(00683)及招商局置地(00978)等合作的日出康城第13A期及13B期，分別有1,284伙及1,266伙，預計關鍵日期均為2027年3月31日。其次萬科香港大埔馬窩路19號第2期及第3期准賣樓花，提供682伙及565伙。
啟德發展區有多個項目獲批銷售樓花，長實集團(01113)承豐道16號Victoria Blossom第1期，涉及307伙。集團營業部首席經理郭子威稱，推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」，呎價將參考維港兩岸的維港海景新盤。
天‧璽天2期涉584戶
同區新鴻基地產(00016)天‧璽天第2期獲批預售，提供584伙。集團副董事總經理雷霆透露，樓書及示範單位加緊準備中，會盡快推售。
至於九龍倉集團(00004)九龍龍翔道188號第1至3期賣樓花，合共133伙。此外，11月未有任何項目申請預售樓花，目前有20個項目待批預售，涉及單位12,350伙，按月大減約31.1%。
信置及資本策略地產(00497)合作的港鐵油塘通風樓項目，臨時地址為高雅里8號，項目伙數748伙，較之前減少44伙，預計關鍵日期大幅延後約一年半至2027年3月底。
批出預售樓花同意書住宅單位量批出預售樓花同意書住宅單位量
批出預售樓花同意書住宅單位量
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