上月5521伙批預售增2.38倍 22年高

發展商積極推盤，不少早前已提交的預售申請項目相繼獲批，地政總署公布，11月批出10份住宅預售同意書，涉及5,521伙，按月大增2.38倍，創22年新高，期內以將軍澳日出康城第13期合共2,550伙獲批最多。