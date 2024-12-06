瑜一添折扣 ONE STANLEY夥代理送禮
市區餘貨項目推優惠吸客，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，由周日起至明年1月28日，指定24個單位的買家，可享額外1%折扣，同時為其中3個特選三房戶提供44.8萬元折扣，分別第5B座10樓、18樓及20樓的A室，均享內園景觀，中高層單位享九龍東海景。
建灝地產港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，夥拍代理推出置業優惠。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目佔約六成買家為本地客，當中不乏家庭及家長客，其餘佔約四成為內地買家。
為配合銷售，由即日起至12月31日，經由美聯物業選購項目指定一手洋房的首3名買家，可獲得每位價值約250萬元的子女卓越教育基金優惠，總值約750萬元。
維港‧雙鑽特色戶7080萬沽
事實上，新盤大額買賣活躍，中國海外發展(00688)的啟德跑道區維港‧雙鑽，昨招標售出一伙頂層特色戶，該集團董事總經理游偉光指，單位為第2B座30樓D室，實用面積1,770方呎，四房雙套房連工作間及洗手間，另設平台及天台，享有啟德體育園、都會公園及維多利亞港景致，成交價7,080萬元，呎價約40,000元，為啟德跑道區項目同類景觀價格指標。
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