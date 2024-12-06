瑜一添折扣 ONE STANLEY夥代理送禮

市區餘貨項目推優惠吸客，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，由周日起至明年1月28日，指定24個單位的買家，可享額外1%折扣，同時為其中3個特選三房戶提供44.8萬元折扣，分別第5B座10樓、18樓及20樓的A室，均享內園景觀，中高層單位享九龍東海景。