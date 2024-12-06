新盤連環發動攻勢
UPPER PRINCE主打一房 凱和山料本月再賣
臨近年底發展商仍未停止推盤攻勢，旺角基隆街新盤命名為UPPER PRINCE，有機會在農曆新年前推出。項目昨率先公布戶型分布，主打一房戶佔比例超過一半，首批單位或會以優惠價發售。另外，屯門掃管笏凱和山預計本月展開新一輪銷售。
再有市區全新項目部署推出，樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，UPPER PRINCE籌備工作已準備就緒，會按照開盤時市況進行定價。項目預計關鍵日期為明年9月底，屬於短期樓花項目。
發展商昨日披露單位戶型，集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，全盤提供139伙，戶型由開放式至三房戶，另設連平台或天台特色戶，實用面積約200至490方呎。其中，主打的一房單位佔78伙，比例超過一半，實用面積約250至350方呎。
周補充，旗下同區Elize Park暫售出34伙，佔全盤單位超過六成，餘下單位集中於高層及特色戶，預計明年首季開放現樓。
滙都II連錄兩宗成交
此外，新界現樓項目部署重啟銷售，路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，旗下與深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，最快下周開放兩個全新示範單位，而項目暫已沽出143伙，並已悉數交樓，套現超過7.1億元，平均成交呎價約11,143元。
其他新界上車樓盤銷情持續，泛海集團(00129)執行董事關堡林指，旗下元朗洪水橋滙都II最新再售兩伙，包括6座7樓B08室，實用面積431平方呎，兩房間隔，以457.59萬元成交，呎價約10,617元。項目可供發售單位尚餘69伙，折實入場價336.4萬元，呎價約9,538元起。
PARK SEASONS下周二賣
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS公布最新銷售安排，下周二發售159伙，包括全新25伙一房及兩房戶型，折實最低售價454.1萬元。
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