新盤連環發動攻勢

UPPER PRINCE邀請女歌手方皓玟（右一）擔任代言人。左二為周佩賢，左一為影帝謝君豪。

UPPER PRINCE主打一房 凱和山料本月再賣 臨近年底發展商仍未停止推盤攻勢，旺角基隆街新盤命名為UPPER PRINCE，有機會在農曆新年前推出。項目昨率先公布戶型分布，主打一房戶佔比例超過一半，首批單位或會以優惠價發售。另外，屯門掃管笏凱和山預計本月展開新一輪銷售。

再有市區全新項目部署推出，樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，UPPER PRINCE籌備工作已準備就緒，會按照開盤時市況進行定價。項目預計關鍵日期為明年9月底，屬於短期樓花項目。

發展商昨日披露單位戶型，集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，全盤提供139伙，戶型由開放式至三房戶，另設連平台或天台特色戶，實用面積約200至490方呎。其中，主打的一房單位佔78伙，比例超過一半，實用面積約250至350方呎。

周補充，旗下同區Elize Park暫售出34伙，佔全盤單位超過六成，餘下單位集中於高層及特色戶，預計明年首季開放現樓。

PARK SEASONS下周二賣 會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS公布最新銷售安排，下周二發售159伙，包括全新25伙一房及兩房戶型，折實最低售價454.1萬元。