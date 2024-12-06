簡訊一覽
●經營759阿信屋的CEC國際(00759)發盈警，預計10月底止半年將按年轉蝕最多3,000萬元，原因是本港居民出境外遊人數居高不下，街上人流未見明顯回升之際，港息高企打擊樓市和股市，繼而消費意欲，而且港人「似乎傾向保持疫情期間的生活習慣，導致夜間人流及消費無法恢復到疫情前水平。」
●消息指，新加坡上市的「中環大地主」置地公司，考慮出售旗下位於新加坡的附屬MCL地產，正與潛在財務顧問洽談協助籌備，惟置地仍可能選擇保留MCL地產。
●「可疑帳號警示」範圍周日起擴至自動櫃員機（包括存鈔機）的交易，覆蓋絕大部分市民的日常轉帳。22間參與銀行周日起逐步在自動櫃員機實施。一旦收款人戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼，跟執法部門「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合，客戶確認交易前會收到警示。
●香港金融管理局就優化《銀行業條例》（第155章）建議展開公眾諮詢，包括建立法定制度規管與監管本地註冊認可機構的指定本地註冊控權公司、引入多項技術修訂等。
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