●消息指，新加坡上市的「中環大地主」置地公司，考慮出售旗下位於新加坡的附屬MCL地產，正與潛在財務顧問洽談協助籌備，惟置地仍可能選擇保留MCL地產。

●「可疑帳號警示」範圍周日起擴至自動櫃員機（包括存鈔機）的交易，覆蓋絕大部分市民的日常轉帳。22間參與銀行周日起逐步在自動櫃員機實施。一旦收款人戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼，跟執法部門「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合，客戶確認交易前會收到警示。