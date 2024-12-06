股壇MasterMind：港股續觀望 比亞迪電子伺機食胡

港股昨繼續向下，全日跌182點，市場未敢輕舉妄動？港股暫維持上落市？手機設備股可進一步向上？比特幣衝破10萬美元關，後市點走？相關概念股仍炒得過？

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）於節目「股壇MasterMind」表示，近期中港股市偏向沉悶，市場聚焦下周內地舉行的中央經濟會議，會否有新的刺激經濟方案出台，相信屆時市場才會出現方向，所以現時以觀望態度為主。他認為，假設今次市場的期望再次落空，港股下跌空間也不會太大，料18,000點有支持。

美圖宜減磅一半獲利 比特幣（Bitcoin）衝破10萬美元關，之後繼續向上，溫表示，Bitcoin創高位後不排除有回調風險，但長遠而言市場對其需求大，加上獲即將上任美國總統的特朗普大力支持，上升趨勢未變，有興趣追入的投資者宜分段部署。

想知Harris更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。