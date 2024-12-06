股壇MasterMind：港股續觀望 比亞迪電子伺機食胡
港股昨繼續向下，全日跌182點，市場未敢輕舉妄動？港股暫維持上落市？手機設備股可進一步向上？比特幣衝破10萬美元關，後市點走？相關概念股仍炒得過？
iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）於節目「股壇MasterMind」表示，近期中港股市偏向沉悶，市場聚焦下周內地舉行的中央經濟會議，會否有新的刺激經濟方案出台，相信屆時市場才會出現方向，所以現時以觀望態度為主。他認為，假設今次市場的期望再次落空，港股下跌空間也不會太大，料18,000點有支持。
華為Mate 70系列手機已於周三開售，反應熾熱，隨即被搶購一空。另外，比亞迪電子(00285)將成為獨家組裝蘋果公司（Apple Inc.）HomePod的廠商，種種好消息刺激手機設備股向上，溫指若持有比亞迪電子，可吼機會先行獲利；反之，若跌穿10天線（現處約35.89元），短炒者需先行離場。
美圖宜減磅一半獲利
比特幣（Bitcoin）衝破10萬美元關，之後繼續向上，溫表示，Bitcoin創高位後不排除有回調風險，但長遠而言市場對其需求大，加上獲即將上任美國總統的特朗普大力支持，上升趨勢未變，有興趣追入的投資者宜分段部署。
相關概念股美圖公司(01357)悉售所持加密貨幣獲利逾6億元，擬派特別股息10.9仙，股價升逾6%，他建議持貨者宜於3.4元減持一半「食胡」。
美團(03690)連續下跌6日，更失守160元關，溫指美團走勢趨弱，若今日股價進一步向下，不排除會下試146元。
想知Harris更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20241206-1206_00202_064/股壇MasterMind：港股續觀望--比亞迪電子伺機食胡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：