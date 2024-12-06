內地股壇新手炒救市被割韭菜

投資可助年輕人財富增值，但胡亂入市炒股小心被「割韭菜」！原本一蹶不振的內地股市早前變身狂牛，吸引全民瘋炒，惟A股狂歡過後遇上震盪，內媒指眾多無視風險借貸炒股的90後、00後股壇新手，最終虧損萬萬聲收場，親身體驗「血的教訓」，他們當中大多欠缺投資經驗及金融知識。

有對股票零知識的程式編製員（Programmer）生怕錯過投資機會，由於「學都學唔切」，故此在網上見到「炒股賺錢」的短片後就即開戶入市。他學習股市相關知識，全靠睇短片或者向人工智能（AI）發問，在3天內速成，甚為兒戲。

有從事跨國電商業務的20多歲年輕人，原本打算把手上50萬元人民幣流動資金用於營商，不過其生意表現欠佳，正為錢煩惱之際，卻把所有流動資金All in股票博一鋪，「要麼虧完，要麼賺到3年的錢」。他更下定決心，在餘下半年時間不旅遊，也不做大額消費，只留錢作生活費。不過，A股在十一長假期後急跌，他在10月8日賺得兩萬元人民幣，一天後這兩萬元人民幣又全蝕，而且倒蝕3,000多元人民幣。

新開戶股民00後90後佔半 據報，在十一長假期前一周，有券商的新增開戶投資者中，00後成為主力，佔比27%，90後佔23%。另一券商也稱，自9月24日至10月初，開戶申請客戶中，00後佔超過五分之一，90後佔四成。證券業人士指，年輕一代着重券商是否能提供其慣用的獲取資訊方式，例如短片、直播等，而非依賴傳統的投資書。

畢竟每人的風險承受能力不同，設定的收益目標亦有差異，利用甚麼學習方式也好，投資前都應自我評估，建立一套屬於自己的投資方式，方能增加勝算。