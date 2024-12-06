投資增值 由月供股票開始

儲蓄是理財的基本功，如果投資技巧了得，更有助滾大財富。股票是最常接觸到的投資工具之一，買入企業股份就可以成為股東，有機會收取股息，又或從股價升幅中獲利。而月供股票乃小試牛刀之選，有助避免錯過大升市並降低平均成本。

巴菲特也推薦指數基金，他曾經在其投資旗艦巴郡的股東大會上被問及，如果已經30歲，只有一份全職工作，無法每天看着大市投資，並假設已有些儲蓄，足夠一年半時間開銷，會如何投資？他建議，「把所有錢投資到一個低成本、追蹤標指的指數型基金，然後繼續努力工作。」

強積金賺蝕是不少打工仔關注的議題，不過由於每月供款金額不算特別大，故仍有不少人不屑理會，惟若認真打理，退休時分分鐘滾存到幾百萬元。每次轉工後宜將所有強積金戶口合併，以便一次過管理。另方面，宜經常留意市場動向及按照個人理財目標，適時改變強積金投資組合。