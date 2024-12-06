致富智庫：職場初哥滾大財富有法

在經濟不景及物價高昂的年頭下，理財投資對於年輕人來說又談何容易？不少人可能認為一味死慳死抵、節衣縮食就是理財之道，惟這並非全然正確，反而透過規劃消費及儲蓄去改善財務狀況才更為可取。到底如何由無錢，到剩錢，再到有錢？重要的就是「由依家開始」！

大學畢業生初來職場報到，撇除某些專業學系如護士、物理治療等收入相對理想的職業外，起薪點普遍不算太高。然而，同學對起薪點的期望與企業「出手」往往存在落差，理想與現實不符，加上眼下經濟欠佳，生活成本高企，年輕人或許量入為出才是上策。

根據求職平台CTgoodjobs《2024年畢業生薪酬及就業調查》，應屆大學畢業生期望月薪平均24,958元，不過僱主平均預算支付月薪僅18,317元，兩數相差達6,641元。院校之中，香港大學畢業生期望月薪平均29,952元，「開價」最高，但僱主願意「出價」平均卻不足兩萬元。

股神：先儲後花 說到底，想實現財富自由，首要還是儲蓄，可透過多管齊下的方式逐步儲到第一桶金。「股神」巴菲特認為，不要在消費後才把剩下的錢儲蓄，宜先儲蓄再消費。（Do not save what is left after spending, instead spend what is left after saving.）

儲蓄5大貼士：1. 設定儲錢目標 訂下儲蓄目標可以令你更有動力，在儲蓄之前，首先要問問自己有何財務目標，打算進修、旅行、結婚，還是買樓，了解需要多少資金才能達標，可以用紙筆把目標寫下並貼在當眼地方，時刻提醒自己。

除了為實現人生目標而努力儲蓄，打工仔也應該準備一筆3至6個月的應急錢，以備不時之需，更可視之為首個儲蓄目標。

2. 出糧後即存錢 在現今網購盛行的年代，充滿消費誘惑，年輕人要懂得向成為月光族說不，一出糧切忌「成份糧使晒」。有人會將儲不到錢的原因歸咎於人工太低，但這跟人工高低不一定有關係，高收入人士也有可能會變成月光族。總之工資到手後應該立即儲錢，並定下儲蓄百分比，如起初設定10%，之後設定20%，循序漸進，以一個感到舒適的步伐進行，避免一開始就訂出難以實行的目標，否則難以堅持，以致容易失去儲蓄動力。

3. 開自動儲錢戶口 設立一個「有入冇出」的自動儲蓄戶口，這個戶口最好在另一銀行開立，然後把儲蓄自動化，做法是在銀行設定自動轉帳指示，在出糧後將儲蓄金額由出糧戶口自動轉至特定儲蓄戶口。當然也可以在銀行敍做定期存款，儲蓄之餘又可賺取利息收入，資金有一定數目的話，利率也更吸引。

有內地網友在社交媒體發文鼓勵儲蓄，指女生最大的底氣就是存款，假如你擁有兩萬元人民幣，「就是失業了，也可以有吃有喝，3個月不着急」；若持有20萬元人民幣，「你可以一年都不上班，時不時賺點外快，而且吃喝自由」；有50萬元人民幣的話，「可以抵禦大多數的風險，也可以支撐你去追求自己的夢想」。

4. 改變消費習慣 改變消費習慣達致儲蓄效果，如果打算把月入10%作為儲蓄，就減少10%的開支。舉例來說，年輕上班族可能每日早上都要喝杯咖啡提神，若到咖啡連鎖店買一杯，至少40元一杯的話，每月上班20天，一個月已花上800元，因此不妨考慮隔日才買一杯，又或者轉買價錢較平的咖啡。

用餐方面，打工仔可以選擇自備午餐，甚至早餐也可，慳錢之餘又吃得健康。從日常生活的小習慣入手，實行起來不算是難事，不過須注意，如果把預算定得太離地，反而往往容易放棄儲錢大計。

5. 用現金免使未來錢 現今申請信用卡極為容易，對於年輕人來說，銀包內的多張信用卡確實會帶來誘惑。自問難以抗拒「碌卡」，不如索性把信用卡放在家中，避免「先使未來錢」，同時只帶小量現金外出，銀包的錢變得有限，自然會控制消費。再者，以現金付款，可以令人們花費較少，消費變得謹慎。

如果平常有使用信用卡消費，要留意遲交卡數、還款不足，又或者只償還最低還款額（Min Pay），都會產生龐大的利息開支、逾期費用及財務費用。

巴菲特曾提過，不應該將信用卡當成搖錢樹，應該還清信用卡債務，因為連他都不知道應如何賺取比信用卡利率更高的投資回報。

不過，他本身也持有信用卡。內媒曾邀請巴菲特上節目當嘉賓，當時拍到其銀包有一張美國運通信用卡，該卡料為一張普通綠卡。然而，比起信用卡，巴菲特更愛用現金，並曾表示自己98%時間都用現金付款。