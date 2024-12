致富智庫：職場初哥滾大財富有法

股神:先儲後花

說到底,想實現財富自由,首要還是儲蓄,可透過多管齊下的方式逐步儲到第一桶金。「股神」巴菲特認為,不要在消費後才把剩下的錢儲蓄,宜先儲蓄再消費。(Do not save what is left after spending, instead spend what is left after saving.)