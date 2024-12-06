3英國與Vodafone合併獲批

CMA開綠燈前提條件之一是雙方要簽一份具法律約束力協議，合體後要在英國的5G網絡投資百億英鎊，但由於雙方一開始已說未來10年會花110億英鎊打造完全不建基於4G的獨立（Standalone）5G網絡，所以基本上就是許可。

另一個條件是必須承諾保留某些現有的流動通訊套餐和數據計劃至少3年，以保護客戶免受價格上漲影響。

擁2700萬用戶 長和佔股49% CMA獨立調查小組主席Stuart McIntosh表示：「如果我們的擔憂得到解決，這筆交易可能有利於英國流動產業的競爭。從長遠來看，具有法律約束力的網路承諾將促進競爭，而額外的措施將在網路升級的同時保護消費者和批發客戶。」兩企聯合聲明稱，當局「為本次合併獲得最終批准提供一條途徑」，此乃「千載難逢的機會，可改變英國的數碼基礎設施」，因相關基建明顯落後於歐洲同業。

英國3及Vodafone合併後將擁有超過2,700萬用戶，長和佔股49%，Vodafone方面有權在正式合併3年後，於符合特定條件的情況下收購長和的股份。