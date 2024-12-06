韓巨資維穩 股市照跌

南韓近日的戒嚴風波對當地經濟產生持續影響。其中股市已連跌兩日，首爾綜合指數（KOSPI）累挫3.52%，昨日再跌0.9%至2,441點收市。特別要留意的是，南韓財政部昨日宣布，將啟用高達40萬億韓圜（約2,197億港元）的市場穩定基金，以應對目前動盪的環境。然而韓股昨日仍然高開低走，顯然市場信心不足。

GDP續放緩 韓圜疲弱 其中當地巨型企業三星電子，股價跌一日升一日，昨日升1.13%，收復周三挫0.93%的失地有餘，另一記憶體大廠SK海力士的表現更亮麗，續升2.98%。

另一個拖低韓股的原因，是昨日公布的南韓第三季國內生產總值（GDP）終值，按年雖然維持增長1.5%，但市場解讀為增速低過第二季的2.3%，且是連續兩個季度放緩。按季終值為升0.1%，增速不及央行8月時預期的升0.5%，主要受出口低迷所影響。

南韓上季出口按季減少0.2%，受累於汽車及化工產品等出口減少，建築投資減少3.6%。不過，居民消費增加0.5%。整體而言，淨出口拖低經濟增速0.8個百分點，內需則推動經濟增長0.8個百分點。

貨幣方面，韓圜在周三企穩，主因南韓財政部承諾會採取措施提高隔夜韓圜流動性，然而韓圜昨日匯價再度疲弱，兌每美元低見1,418.05，較上月底的1,394.67，顯著轉弱，每萬韓圜低見55港元。