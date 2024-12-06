日央行：加息應取決數據

美國明年通脹或因大增關稅而可能升溫，打亂了全球央行的貨幣政策步伐。被視為日本央行「鴿派」委員的中村豐明昨日公開表示，不反對加息，但認為加息決議應該取決於數據。因他對薪資上漲的可持續性沒有信心，故強調央行在調整政策以降低貨幣寬鬆程度時須謹慎行事。

日本央行今年兩次加息時，中村豐明均投了反對票。他昨日指出，雖然日本向增長型經濟轉型已初現端倪，但是實現可持續成長所需的結構性調整尚需時日，因日本經濟仍處於復甦階段，而非擴張階段。央行將密切關注企業透過提價轉嫁成本上漲的能力，以及小企業盈利能力等。目前估計從2025財政年度之後，通脹率可能不會保持在2%。

歐宜逐步放鬆幣策 日媒指，日本央行內部愈來愈多人認為，除非出現日圓疲軟等因素導致消費價格上漲的巨大風險，否則應避免過早加息。外界認為，這是日本央行為免公眾誤解本月會加息，而有意發布上述言論。在這些調控市場預期的言論之下，日圓匯價反覆，兌每美元在150關口爭持，每百日圓兌港元曾報5.16315。

至於近日反彈的歐元，昨日曾升約0.26%，兌美元曾報1.0537。歐洲央行管理委員會委員Boris Vujicic表示，歐央行應繼續逐步放鬆貨幣政策，一如在路面濕滑時會以小步行走，這正是歐央行在做的事情。他稱，見到管委會站在同一陣線，不相信未來會議情況會有太大差別。市場預期歐央行下周會減息0.25厘。

英來年料減息4次 英國方面，市場現預期明年英倫銀行在一定程度的通脹下，會全年減息4次，每次0.25厘。行長貝利回應指，這符合該行11月時的預測，又認為消費者物價下降的速度快於該行預期。