鮑威爾：美減息更謹慎

指經濟向好 本月降息機率74% 美國聯儲局的貨幣政策一直是全球金融市場的焦點，外界關注本月會否繼續減息。該局主席鮑威爾出席一個座談會時表示︰「美國經濟狀況非常好，這種趨勢沒有理由不繼續保持。好消息是，我們可以（在減息方面）更謹慎一點。」儘管他的言論偏向「鷹派」，但市場似乎沒有明顯反應，芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場繼續反映本月減息的機率約為74%，美國10年期國債孳息率報4.218厘，未見有太大的反彈。

市場對鮑威爾的言論反應冷淡，主要原因是聯儲局一直以來都強調會按照數據去決定減息步伐，意味香港時間今晚公布的非農就業及失業率數據，才是真正左右決策的重點。正因如此，相比起聯儲局官員的言論，市場更加重視實際公布的數據。

不可能設影子聯儲局主席 鮑威爾提到，美國經濟已較9月開始減息時好，勞動力市場的下行風險減少，在經濟強勁增長、通脹略為黏性時，聯儲局可更加謹慎，保持耐心、謹慎地邁向中性利率水平（即維持經濟在平衡點，不會導致經濟過熱或過冷、物價失控的假設利率）。

另外，外界擔心特朗普上台，將設置「影子聯儲局主席」架空鮑威爾。鮑威爾重申聯儲局的獨立性得到國會支持，直言「影子聯儲局主席」根本不可能實現，亦不擔心聯儲局會喪失獨立。他說，有信心和特朗普政府很好地合作，並提到若特朗普的財長提名人選貝森特獲參議院確認，有信心建立與其他財長一樣的關係。不過，設置「影子聯儲局主席」的構想，正正出自貝森特。

新領救濟多過預期 道指早段揚 市場亦擔心新一屆美國政府的關稅很可能導致通脹重新加速，但鮑威爾亦重申，對於新政府施政將如何影響經濟和利率的前景，現在判斷還為時過早，因未知關稅涉及的貨品規模有多大、何時實施以及持續時間。高盛仍估計本月、明年1月、3月、6月、9月各減息0.25厘，但從聯儲局官員近日口脗來看，放慢減息步伐的時間或會提早。

股市方面，美股3大指數周四早段變化不大，道指曾升28點，報45,042點；標指曾升4點，報6,090點；納指跌1點，報19,733點。美國上周首申領失業救濟人數為22.4萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為187.1萬人。美國10月貿易逆差為738.36億美元，少過預期；其中對中國的商品貿易逆差為255億美元。

服裝品牌American Eagle Outfitters於11月2日止季度錄得收入按年減少0.91%至12.89億美元；純利8,001.9萬美元，按年減少17.25%。該股早段曾瀉17.52%，低見16.94美元；其展望本季同店收入按年微升1%，但總體收入將減少4%（包括約8,500萬美元假期季節因素變化的影響），經營溢利則料介乎1.25億至1.3億美元。

美國10年期國債孳息率