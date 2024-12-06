Apple傳夥百度推中國版AI功能遇阻
蘋果公司（Apple Inc.）積極發展其人工智能（AI）服務Apple Intelligence，並試圖把AI功能引進旗下不同的產品，作為新的賣點。不過，向中國用戶推出新AI功能的計劃似乎遇上阻滯，有指Apple試圖引入百度集團(09888)旗下的AI模型，但後者在處理iPhone用戶常見問題時表現不佳，準確度與理解能力有待提升。
事實上，百度的AI模型「文心一言」在推出之初就因為理解中文的能力不足，被外界質疑是「換皮AI」，本質是英語AI模型。根據外媒的報道，百度這次與Apple的合作，亦反映了不夠尊重用戶私隱，包括希望保留iPhone用家的AI搜尋數據，與Apple強調保障用戶的理念背道而馳。
華為新手機預訂670萬部
正當Apple在華發展遇阻之際，作為國產品牌的華為，旗艦手機Mate 70系列預訂數目已超過670萬部。華為終端業務集團行政總裁何剛表示，由於需求過大，初期供應還是略有不足。他更表示，供應鏈團隊正在加班，希望能盡早讓消費者拿到產品。同時為了防止黃牛炒賣，華為已經做了不少防範措施，例如在華為門店要求顧客，登記華為帳號或者身份證才能購買，杜絕炒作。
另外，天風國際證券分析師郭明錤表示，Apple配備屏幕的新款HomePod的量產時間預計會進一步延後至明年第三季，而比亞迪電子(00285)及天馬微電子將為主要供應商。他指出，HomePod預計在明年下半年實現約50萬部的出貨量，市場反應正向，年出貨量「應可達到百萬等級」。比亞迪電子昨日股價升5.19%，報39.55元。
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