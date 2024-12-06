Apple傳夥百度推中國版AI功能遇阻

事實上，百度的AI模型「文心一言」在推出之初就因為理解中文的能力不足，被外界質疑是「換皮AI」，本質是英語AI模型。根據外媒的報道，百度這次與Apple的合作，亦反映了不夠尊重用戶私隱，包括希望保留iPhone用家的AI搜尋數據，與Apple強調保障用戶的理念背道而馳。