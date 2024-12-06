英特爾物色CEO 需有專業知識及業務經驗

半導體老店英特爾正從外部物色新一任的行政總裁（CEO）人選，以帶領公司走出目前困境，重振其業務。聯席臨時CEO兼財務總監David Zinsner表示，相信下一任CEO將擁有製造專業知識以及業務產品的經驗，又指公司的核心業務策略將維持不變。

他又強調，英特爾10月的業績報告中所提供的前景預測沒有變化，當時英特爾對個人電腦（PC）和伺服器業務的未來表示樂觀。至於晶圓代工業務的發展，仍會把前CEO提出的扭虧為盈計劃作為核心，而且相信到明年利潤也將開始有所改善。

英特爾代工製造和供應鏈主管Naga Chandrasekaran則表示，公司還需要進行重大的文化變革，才能夠取得成功。他提到，儘管面臨困難和技術問題，英特爾在18A先進製程（1.8納米製程）研發的進展符合預期，並且已經實現了數個里程碑。「製程上已經沒有甚麼本質上的挑戰。它是關於克服剩餘的良率挑戰、缺陷密度挑戰。」他又補充稱，計劃在明年上半年向客戶提供採用新製程製造的晶片樣品，並在下半年開始提高奧勒岡工廠的產量。

xAI傳訂購英偉達AI服務器 在半導體供應鏈中，英偉達（Nvidia）始終是目前人工智能（AI）熱潮最大的受惠者。馬斯克旗下初創公司xAI據報已向英偉達訂購價值10.8億美元的GB200 AI服務器，並且是由馬斯克直接與英偉達行政總裁黃仁勳接洽，提出了支付更高溢價以換取優先交付權，預料將於明年1月起開始交付。

xAI此前亦宣布，計劃將設於田納西州曼菲斯的超級電腦「Colossus」規模擴大到目前的10倍，結合超過100萬個圖形處理器（GPU），力圖超越OpenAI和Anthropic等競爭對手。目前相關擴建工作已經展開，相信大量購入的GB200亦是為了此項目。

至於馬斯克有份成立的OpenAI，則預告自周四開始連續12日每天舉行一場直播活動，進行產品展示及新功能發布。有傳OpenAI即將升級影片生成AI工具Sora，並推出一個全新的模型。