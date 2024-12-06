內地傳優化股票回購增持再貸款

官媒呼籲破除「經濟速度崇拜」後，內地監管部門加緊推動股市及化債政策，以至發布推動新型城市基礎建設來打造韌性城市的意見。

上限提高至90% 最長3年 其中，10月登場的「股票回購增持再貸款」傳獲優化相關細則；財政部部長藍佛安也發表署名文章指，重申盡快落實一籃子隱性債務化解政策，A股及人民幣匯率在監管維穩下，昨表現雙雙靠穩。

內媒指，「股票回購增持再貸款」主力引導金融機構向上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持股票，監管部門擬進一步放寬細則。包括貸款期限由此前「原則上不超過3年」，改為最長3年；貸款比例不超過90%，明顯高於此前的70%上限等。該報道引述國有大行回應稱，目前已開始按通知執行。滬綜指全日先跌後升，收報3,368點，微升4點。

針對地方違規新增融資，藍佛安在文章稱，目前化解融資平台債務風險工作，已取得重要階段性進展；目前亦將新增6萬億元債務額度下達各地。惟防風險之餘，中央打算透過地方專項債，支持新型城市基礎建設項目。

中央辦公廳及國務院辦公室發表意見，有關推動新型城市基建，以打造韌性城市，目標是到2027年，新型城市基建取得明顯進展，形成一批可複製的經驗做法；2030年取得顯著成效，推動興建一批高水平韌性城市。意見有10大任務，具體內容有推動智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展，以支撐智慧網聯汽車應用及改善城市出行為切入點；探索建立支撐基建的資料共享，加強資料資源跨地區、跨部門、跨層級共享利用。