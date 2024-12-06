內房銷售恐未止跌

惠譽：明年仍艱難 標普料挫10% 兩大國際評級機構先後為明年內地樓市把脈，均預期新樓銷售額未止跌。惠譽繼估計按年降15%至約7.3萬億元（人民幣‧下同）之後，昨提醒房地產開發商明年又是艱難的一年，標普全球境內子企標普信評亦發表報告，認為明年商品房銷售額跌幅只能收窄到5至10%，全年銷售額介乎8.7萬億至9.2萬億元，且保障房收儲政策對銷售刺激作用或有限。

在密集式利好樓市政策下，標普信評相信，將為明年樓市帶來支持。住建部在10月公布的增量救樓市政策之中，表明透過貨幣化安置等方式新增百萬套「城中村」改造項目，標普信評指，由於預計項目將在未來兩年分批落地，每年落地轉化率為50%，年均釋放4,000萬至5,000萬方米的增量購房需求，將有助於扭轉一及二線城市商品房銷售的跌勢。

樓價有望後年企穩 受惠這些托市措施，2025年一及二線城市商品房成交額或將先行「止跌企穩」，價格企穩或將於2026年達成，但在企穩前價格仍將跌5至8%。值得留意，備受關注的深圳市第二批共有產權住房已啟動配售，提供664套房源，每方米均價20,690元。首批項目珈譽時尚花園自上月底推出以來，已吸引超過3,000人申請網上認購。

相對而言，三線及以下城市的新樓需求恐較難回穩，甚至明年仍可能會量價齊跌，銷售額跌幅約15%。標普信評稱，三、四線城市樓市供需失衡，被視為房地產市場要全面企穩的重要掣肘，在區域需求不足、大城市購買力「虹吸」等問題下，供需失衡局面難明顯扭轉。

標普信評續料，明年中國經濟增速放緩至4.1%，將對居民的購房意願和支付能力構成挑戰，疊加人口因素，影響住房需求。當局收儲未售商品房用於保障房的政策，或是短期內改善低端城市市況的主要動力，但考慮到收儲條件相對嚴格，其在2025年大規模落地的可能性不高。

針對建立近一年的房地產融資協調機制，據內媒初步統計，已有逾千個出事項目經修復後納入房地產項目「白名單」，獲銀行融資支持近2,000億元；目前「白名單」房地產項目貸款審批通過總額共逾3萬億元，與當局早前預計年底前的4萬億元進一步拉近距離。

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