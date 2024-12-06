東亞︰港股2025上半年睇22500

東亞銀行對恒生指數明年上半年目標設於22,500點，相當於市盈率10倍。該行首席投資策略師李振豪提醒，政策導向是美國候任總統特朗普明年就職前的投資主題，惟其所推出的政策或與選舉政綱有差距，加上地緣政治等因素，股市的政策風險不容忽視。不過，美國聯儲局持續減息，令債息及定期存款息回報調整，將帶動資金流入股市，認為在明年「股好過債」。

宜關注中港高收益企業 他建議，在中美緊張關係下，應避開航運、港口及美國市場收入佔比較高的股票，以盡量減少潛在關稅上調的風險暴露。同時偏好港銀、公用事業和香港地產等本地高收益企業；內地電訊、內銀及內險等內地價值和高收益國企，以及互聯網和家電等受惠內地消費政策的板塊。

儘管市場對美國減息預期有所降溫，東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，聯儲局的貨幣政策立場將轉趨中性，實際減息步伐將以數據為依歸，預期12月將減息0.25厘，而2025年每季減0.25厘，聯邦基金利率目標範圍將降到3.25至3.5厘。

估港住宅樓價回升半成 他指，香港銀行過去兩次下調最優惠利率（P息）的幅度大過預期，但相信本月及明年初仍有跟減空間，幅度四分之一厘或八分之一厘，以該行港元最優惠利率計，將逐步下調至5.25厘。息口回落將利好樓市，加上政府放寬需求管理及按揭貸款審慎監管措施，以至搶企業和搶人才政策漸見成效，預期明年本港住宅樓價有望回升約5%。

另外，蔡料今年本港經濟受惠於強勁的商品貿易需求，將錄得2.6%增長，抵銷高息率、樓市整固和消費需求不足的影響，明年增長則放緩至2.5%。