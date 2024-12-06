63%企業高管看好港明年經濟

本港企業對明年香港的經濟前景和商業信心改善。澳洲會計師公會調查顯示，63%受訪高級管理人員和會計專業人士預計明年本地經濟增長，按年增加14個百分點。不過，有27%受訪者反映消費需求疲弱是明年面臨的主要挑戰，其次為現金流緊缺、人才短缺和營運成本上升。

料公司增聘佔比5年最高 大中華區分會會長葉耘開表示，本港經濟和商業信心預計在來年穩步改善，受惠中央和香港政府推出的刺激措施持續提升市場氣氛，減息周期亦提振企業信心，但外部不確定因素持續令旅遊和零售等行業受壓，企業必須不斷創新產品和服務與交易模式，經常與顧客溝通，更了解香港及其他地區的消費趨勢。

調查顯示，有58%受訪者預期明年身處的企業將增聘人手，按年升20個百分點，創2020年以來最高水平，約21%預期不變，而大型企業明顯更積極擴充人手，預期會增加僱員的有64%，遠高於中小企業的14%。另有62%預期薪酬將會增加，按年增加8個百分點。

金融市場方面，有63%受訪者預計明年香港新股集資總額將會上升。該公會預測，明年全年集資額達1,000億至1,200億元，一至兩宗新股集資逾100億元，4至6宗集資逾50億元。同時再建議推出「新股通」。