亞股加速走資 拖冧恒指

連續兩月共流出2414億 台股「失血」兩年半最多 加密貨幣在特朗普重奪白宮後「放紙鳶」，資金卻加速逃離亞洲股市。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，台灣、南韓、印度等7地的股市11月份再錄得158.8億美元（約1,238.64億港元）的資金淨流出，比10月份憧憬特朗普勝選時有所加速。LSEG新的數據沒有包含港股，但從恒生指數昨日繼續受壓的形勢來看，大概也不會獨善其身。

以上走資規模為2022年6月之後最嚴重，計及10月份合共高達309.6億美元（約2,414.88億港元），其中人工智能（AI）概念股最集中、本來比起港股獲看高一線的台灣和南韓股市，上月分別錄得走資84.1億美元及32.1億美元，台股是2022年4月後「失血」最多，韓股則已連續4個月走資。至於近年被視中資股替代品的印度股市也錄得25.6億美元資金淨流出。

法巴反指減息利亞企盈利 亞股被撤資一大原因是美元轉強，其次是特朗普上場後恐提高所有經濟體的進口關稅。法巴資產管理投資專家劉閔悅卻認為，隨着美國和歐洲的央行減息，亞洲企業盈利復甦，加上估值合理，資金有望重返日本以外的亞洲股市。

富達國際全球多元資產投資管理主管Matthew Quaife則估計，內地今年底前會再出招刺激經濟，並指救市亦着重股市，儘管會採取「持續評估」，但立場偏向正面。基金經理Jochen Breuer補充，中資股很多都估值吸引，尤其一些具防守力的板塊，又覺得內地消費板塊總會迎來盈利復甦，不但使估值上升，也能提供具吸引力的股息回報率。

然而，摩通更看好渣打，直言是半年內「大中華區金融股」之首選，目標價調高19.14%至112元，比昨日收市價高16.91%。

新股方面，市傳上海上市的能量飲品製造商東鵬飲料考慮在港上市，正物色財務顧問負責有關事宜，或最快明年上市，集資最多10億美元。

恒指年內走勢