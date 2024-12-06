港金融科企1100家 多15%

香港積極發展金融科技，港府財金官員表示，截至今年10月，香港有超過1,100間金融科技公司，按年增長約15%，港府會持續推動央行數碼貨幣、流動支付、數字銀行、虛擬資產交易等的科技應用，並促進香港穩定幣以至第三代互聯網（Web 3）生態圈健康、負責任和可持續發展。

財庫局又指，截至11月底，3月開始接受申請的「新資本投資者入境計劃」，已接獲超過700宗申請，預計可為香港帶來的投資額將超過210億元。

幣安助瓦解詐騙集團 不過，虛擬資產騙案頻生，跨境監管顯得更為重要。虛擬資產交易平台幣安早前與本港執法部門就一宗涉及加密資產的詐騙和洗錢刑案合作，幣安金融情報部門（Financial Intelligence Unit）全球負責人Nils Andersen-Röed表示，公司重視與全球執法界的夥伴關係，未來會持續秉持合作精神，並主動出擊，與執法人員將不法分子繩之以法，以促進為全球金融生態安全。

他指出，此次行動再次凸顯公司與全球執法機關合作的承諾，相信與公私部門之間的協作，不僅是行業維繫安全時重要的基礎，也是建立信任不可或缺的環節。

該次搗破一個專門利用加密資產從事非法行為的本地犯罪集團，涉及多宗詐騙案件，涉資高達數百萬元，而行動中拘捕集團領導層、骨幹成員在內等人士。

另外，Nils Andersen-Röed與幣安調查團隊成員Carlos Mak在港與執法部門會面，就未來如何持續加強雙邊在打擊金融和網絡犯罪工作，以及幣安在國際上與全球執法機關合作經驗上展開討論與交流。