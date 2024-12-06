四成億萬富豪擬增持貴金屬

瑞銀發布2024年度《億萬富豪報告》（Billionaire Ambitions Report），擬於未來12個月內增持發達市場股票的受訪億萬富豪有42%，另有40%表示有意增持黃金等貴金屬，反觀新興市場股票的「支持度」只有23%，於芸芸資產當中得票靠後，連想增持現金者都多其8個百分點。

所謂「增持」是5個選項中「顯著增持」和「稍為增持」之和，如果單計「顯著增持」，目前億萬富豪最追捧的是房地產，19%受訪者有意在未來12個月內顯著增加房地產方面的投資。

分地區看，亞太區億萬富豪當前最想增持的是黃金等貴金屬，43%擬於未來一年內「顯著增持」或「稍為增持」，其次是發達市場的債券，比率為35%，跟藝術品與古董一樣；之後輪到發達市場的股票，比率為29%。打算增持新興市場股票的比率為「零」。

正當香港想吸納中東資金，值得留意的是，EMEA（歐洲、中東及非洲）億萬富豪一年內最想增持的是發達市場的股票，佔比達52%，比率遠遠高於其美洲及亞太的同儕，亦較選擇新興市場股票者多24個百分點。

港超級富翁年添6人 上述「億萬富豪」的定義為身家10億美元（約78億港元）或以上。瑞銀指，全球億萬富豪財富增長16.49%至13.969萬億美元，主要由美洲膨脹26.92%至6.463萬億美元帶動，反觀亞太區僅增1.84%至3.804萬億美元。

究其原因，主要是內地億萬富豪的身家總和減少20.02%，某程度上與上榜人數淨減少93人或17.88%，至427人有關；雖然有42人上榜，但同時有3人移居、132人直接跌出億萬富豪行列。本港方面，人數多6人，至74人，主要是一人來港、11名港人躋身，以及6人跌出榜的影響，本港億萬富豪總身家為3,260億美元，按年升1.39%。