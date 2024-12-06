貝索斯估特朗普放寬監管

愈來愈多美國超級富豪向特朗普「表忠」，其中電商巨頭亞馬遜創始人及行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）多次盛傳與特朗普不和，因貝索斯持有的美國傳統大報過去力撐民主黨，而特朗普在他首個總統任期也曾三番四次批評貝索斯不是。

之不過，他們之間的鴻溝近日有改善的迹象。貝索斯轉軚「賣口乖」表示，有信心美國候任總統特朗普上任後，可為商界提供更友善的監管環境，又稱他個人對特朗普熱衷於減少監管的行動非常樂觀，如果對方有需要的話，可以提供協助，「我們這個國家實在監管太多了」。

另他認為，特朗普新政府應該將創新作為核心支柱之一，原因是可以為全國的各行各業創造大量工作機會，不僅僅是科技領域，還涵蓋農業、基礎設施及製造業。貝索斯又表示，特朗普目前看起來較他的第一個任期顯得更加平靜、自信及穩定。

望藍色起源規模超亞馬遜 業務發展方面，貝索斯指，旗下太空探索企業藍色起源（Blue Origin）規模有朝一日將較亞馬遜更大，反映飛升太空的業務，發展亦會快過網購平台業務，又稱讚SpaceX是航太行業「非常好的競爭對手」，不擔心馬斯克會用政治權力讓自己公司受益。