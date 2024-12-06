金價明年上半年料先跌後升

金價在美元上漲的背景下充滿壓力，世界黃金協會（WGC）更指，全球黃金交易所買賣基金（ETF）上月錄得4月後首次資金淨流出，達21億美元，但無礙投資大行唱好。繼高盛和瑞銀看好金價明年走勢後，澳洲的麥格理集團發表報告，同意由於美元走強，金價或在2025年首季陷困，但此後將延續漲勢。該行更上調價格預測，認為如果中國需求回升，或特朗普的政策導致美國財政前景惡化，金價可迅速挑戰每安士3,000美元。

以Marcus Garvey為首的分析師在報告中提到，今年全年計，金價表現不俗，主因多地的中央銀行增加黃金儲備、聯儲局減息，以及黃金ETF出現淨流入等因素所致。該行認為，ETF持實物黃金或衍生品量仍比2020年高位低25%，這表明如果情況配合，ETF還有很大的流入空間。其中利率下降將成為金價催化劑，「因為它會降低貨幣市場基金和其他儲蓄產品的吸引力。」

該行上調明年首季平均金價預測1.9%至每安士2,650美元，並上調次季平均價預測12%至每安士2,800美元，其後可能會稍為回調。

OPEC+再度延長減產 另一大宗商品石油方面，俄羅斯最大的石油公司Rosneft的行政總裁謝欽（Igor Sechin）在阿聯酋一個論壇上表示，過去10年，俄羅斯及其合作夥伴為全球能源市場穩定做出主要貢獻。然而，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）在2016至2020年為穩定石油市場的決定而減產，極大地支持美國頁岩油行業。

他刻意在昨日的OPEC+部長級會議之提出上述言論，是因為開會前，市場普遍預期OPEC+會延長減產多3個月，直至明年3月以支持油價，而事實上確實如此。謝欽言下之意，可能是希望OPEC+不要減產，以免美國增產來填補市場空缺，對提升油價沒有幫助。

國際油價在油組會議後仍上升，紐約期油漲約0.55%，報每桶68.92美元；倫敦布蘭特期油亦漲0.53%至每桶72.69美元。