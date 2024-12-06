普京質疑外儲必要性 暗示Bitcoin更好

美國候任總統特朗普早前一度威脅金磚集團，倘若他們執意打造一種與美元匹敵的貨幣，將對這些國家徵收100%關稅。不過，上述要脅似乎在比特幣這位中間人「協調」下，由勢不兩立變為知音。事關近年主要國家對比特幣（Bitcoin）的態度漸趨開放，繼巴西國會考慮比特幣儲備作為對沖全球風險後，俄羅斯總統普京開腔指，「比特幣及其他加密貨幣發展勢不可擋」，又質疑俄羅斯持有外匯儲備的必要，暗示比特幣可能是更好選擇。

預期電子支付趨普及 據悉，俄烏戰事開打以來，美國和盟友凍結了俄羅斯價值逾3,000億美元（約2.3萬億港元）的外匯儲備。普京提及，美國沒收其儲備不利美元聲譽，並指各國已經轉向加密貨幣作為替代方案，又指將國家儲蓄投資於基建、物流、科學和教育，較持有外國資產更為可靠。除了比特幣，普京還稱無法阻止其他電子支付方式普及，並料未來電子支付系統也會出現替代選擇。

隨着克里姆林宮愈趨接受數碼資產，上周普京也簽署了一項新法律，正式將數碼貨幣列為「財產」，可用於外貿結算，成為俄羅斯加密貨幣監管的重要里程碑，措施將於明年1月1日正式實施。同時，有指俄羅斯明年將推行「數字盧布」，80%交易採用無現金結算，而「數字盧布」今年9月測試人數由600人擴展至9,000人，並與12家銀行合作進行試驗。

早前發聲指有意加入金磚國家的馬來西亞，其投資、貿易暨工業部部長東姑‧扎夫魯稱，美國是第3大貿易夥伴，大馬現時又佔全球晶片封測產能13%，「任何徵收100%關稅的舉動只會傷害雙方，因為雙方正相互依賴，努力防止全球供應鏈中斷」。他又透露金磚國家曾討論減少對美元等傳統貿易貨幣的依賴，但尚未就「去美元化」做出官方決定。

人幣環球指數連挫3月 另邊廂，渣打全球研究推出的渣打人民幣環球指數（RGI）評估人民幣全球使用狀況，10月份指數報4,836，連跌3個月，回到2024年2月的水平，指數年初以來漲幅也由今年首7個月的16.8%收窄至6.3%，主要受「離岸人民幣外匯交易」及「跨境人民幣支付」下降拖累。不過，該行認為，不必對人民幣國際化趨勢過慮，因多元化需求早已取代人民幣升值，成為人民幣國際化的推動力量。