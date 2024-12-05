專家樓評：業主轉按前要考慮3件事

近年受息口高企及樓價下跌等因素影響，銀行對按揭業務取態審慎，轉按數字大幅萎縮。香港金融管理局資料顯示，9月份新批出轉按金額及宗數分別錄得17.84億元及474宗，金額創逾12年新低，宗數更創自2003年有紀錄新低。首9個月轉按金額及宗數比去年同期分別大跌近七成及六成半，金額創近12年的首9個月新低，宗數創自2003年有紀錄以來的首9個月新低。

隨着美國減息周期開始，本港銀行於9月及11月均下調最優惠利率（P息），累計減息半厘，新做按息由4.125厘減至3.625厘。另外，近期有個別銀行重啟轉按現金回贈，由「零回贈」增至最多0.3%。銀行對轉按業務取態回溫，加上息口回落，部分早年置業的業主或認為現時是轉按好時機，並考慮透過轉按減輕利息支出。

罰息期內進行須罰款 不過，業主在決定轉按前，有一些細節位需要注意。例如由銀行A轉按至銀行B，應先確定原有按揭是否仍處於罰息期。如果在罰息期內轉按，銀行A就會向業主收取罰息，金額一般介乎貸款額的1至3%，所以待罰息期過後才作轉按會較划算。至於銀行B亦會要求申請人重新訂立罰息期，若果業主已經有計劃在短期內換樓或轉售單位，該單位便不適合轉按，或需要選擇較短罰息期之計劃。

其次，轉按需作重新審查，包括對業主進行入息審查，業主要再次提供入息證明、現有按揭貸款合約及供款證明、以及個人資料證明如身份證及住址證明等文件，手續與一般按揭貸款申請雷同。如由發展商按揭轉按至銀行的業主，便要計清楚現時入息是否能夠通過「供款與入息比率」。

還有的是，銀行會重新進行物業估價，早年選用高成數按揭「借到盡」的業主，如現時物業估值已顯著下跌，便會大機會不能平手轉按，屆時或需要額外抬錢轉會。建議考慮轉按前先尋找大型專業的按揭中介協助了解自身條件是否適合轉按。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦