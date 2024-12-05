行業剖析：AI驅動可再生能源發展

人類正身處數碼時代，智能手機、互聯網連接、雲端運算、電子商務，以及電子支付方式愈來愈普及，加上疫情後的工作模式轉變，均帶動對數據處理、儲存及用電需求快速增長。人工智能（AI）技術的革命性發展，成為環球經濟中的一大超級趨勢，幾乎重塑各行各業，但這背後依賴着龐大的數據消耗，進一步驅動用電需求。數據顯示，從2012至2023年，數據中心的用電需求以每年14%的複合增長率快速上升，而同期整體用電需求僅錄得2.5%的增長。

國際能源機構（IEA）的報告顯示，預計到2026年，數據中心的用電需求佔比將從2022年的水平翻倍，相當於整個德國的用電需求。

數據中心用電造就商機 目前，全球已有逾8,000個數據中心，主要集中於美國及歐洲，且分布不斷擴大。根據年利達律師事務所（Linklaters）的報告，僅在2024年前5個月，環球數據中心領域的投資已高達220億美元，相較於2023年全年360億美元的投資規模進一步加速增長。大部分投資來自高度依賴數據中心營運以支持其服務的大型科技企業，如亞馬遜網絡服務公布計劃在2033年前於西班牙投資157億歐元興建數據中心，並於2030年前在英國追加80億英鎊用於擴展其數碼及AI基礎建設。

然而，未來仍需更多投資注入。根據麥肯錫的最新數據，到2030年，數據中心容量需求將增至約35吉瓦（GW），遠高於現時的10GW需求，屆時將需要2,500億至3,000億美元的新數據中心基建投資以滿足此增長。

與能源生產相關的基建資產，為捕捉數據中心增長提供了一個具吸引力且相對低風險的投資良機，尤其是可再生能源資產，作為可持續電力來源，正好能滿足這日益增長的電力需求，並受惠於數據中心行業的龐大增長。

各大科技公司及各國政府已設定雄心勃勃的減碳及淨零排放目標，以應對氣候變化。為實現這些目標，必須大幅增加投資，以提升可再生能源的發電容量。單是數據中心的電力需求，到2035年便可能需要新增約100GW的風能及太陽能項目，這意味着高達1,150億歐元的資本支出。

再生能源行業正處於兩大環球超級趨勢的交匯點：AI革命與環球減碳進程。英國、愛爾蘭及西班牙等主要地區在可再生能源網絡的發展方面已取得顯著進展，在把握數據與能源需求的持續增長擁有強大優勢。

購電協議成新增長引擎 隨着數據中心營運商對電力需求持續攀升，亦帶動了合約機制的廣泛應用，開啟全新發展潛力。其中，一個備受關注的趨勢是企業透過雙邊協議，直接向可再生能源發電商採購電力。這類協議被稱為購電協議（Power Purchase Agreements，PPAs），屬於一種法律合約，將發電商與終端用戶連結，不僅有效滿足企業對可再生電力不斷增長的需求，亦為可再生能源營運商提供穩定且長期的收入來源。

近年歐洲的可再生能源PPA市場規模穩步擴大，自2013年以來，累計簽約容量已達46GW。隨着對可再生能源需求上升，加上天然氣等傳統能源價格波動，PPA成為資產擁有人鎖定具吸引力價格的重要工具。

不難看出，市場對於擴大數據中心容量的投資和開發需求正不斷增長。與此同時，為以可持續方式應對迅速攀升的能源需求，對可再生能源供應的需求亦同步增加，這已成為推動低碳未來的能源轉型技術投資不可或缺的一環。

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