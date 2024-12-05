商業市況：中遠大廈全層嗌3.35億 較3年前低39%

有資深投資者趁近期商廈交投向好，透過代理行放售上環中遠大廈23樓全層，意向價約3.35億元，呎價約1.7萬元，較約3年前叫價低約39%。

中原（工商舖）寫字樓部謝立生表示，上述物業總面積約19,746方呎，樓底高度約3.9米，享有海景及開揚景觀。當中約半層連租約，餘下部分會以交吉形式出售。他又指，該層樓面可分拆出售，單位最細面積2,975方呎，入場費5,057.5萬元。至於該樓層的交吉單位，亦以意向呎租約32元放租。

瑞安中心低層6500萬轉讓 資料顯示，在過去3年間，中遠大廈成交個案呎價普遍在約2.1萬元或以上，高見約2.25萬元，今次意向呎價較高峰期時差幅約25%。上述放售物業曾於2021年以約5.52億元放售。

另外，灣仔瑞安中心低層A室，面積約4,100方呎，以約6,500萬元登記售出，呎價約15,854元。原業主為內地資金，於2009年以每方呎約10,500元買入，現時單位升值約五成。

接管人放馮祥記太子舖 此外，原由老牌建築商馮祥記持有的太子地舖，由接管人委託代理行放售。第一太平戴維維斯代理招標出售砵蘭街368、368A及368B號耀中大廈地下，截止日期為明年2月18日。物業建築面積約2,772方呎。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，物業現時銀行估值約7,800萬元，現租客為火鍋店，租約至2027年，平均月租約22.2萬元，另加3年生約至2030年。