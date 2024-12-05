地監：代理流失正常

樓市表現欠佳，持牌代理人數持續減少。地產代理監管局對此並不擔心，該局行政總裁韓婉萍認為，並不是每名代理都能夠促成生意，自然流失屬於正常現象。

韓婉萍年底卸任 地監局主席蕭澤宇補充，該局牌費收入亦會隨着代理流失而減少，不過，現時有為數不少的持牌人，只是因其他職位關係而投考牌照，不擔心目前情況，亦沒有計劃增加牌費。

韓婉萍將於今年底卸任，她指出，在該局服務超過19年時間，認為已完成自己所訂下的工作清單。回顧在任期間的難忘事情，過往新盤銷售秩序欠佳，更不時出現代理打鬥事故，該局冀從源頭處理問題，最終順利與一眾發展商訂立一手物業銷售約章，加強包括「停賽」等罰則，改善銷售秩序。

此外，對於虛假樓盤問題，該局在2022至2023年期間抽查網上廣告1,300多次，其實違規個案僅佔約3.5%，當中包括誤報實用面積等輕微個案，故實際違規情況並不嚴重。惟市場對代理形象仍偏向負面，該局會推動業界強制持續進修，提升質素及做好形象工程。