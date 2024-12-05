二手尋底：美孚銀主盤720萬拍出 低估價11%

二手市場只有低價盤才「有人吼」。藍籌屋苑荔枝角美孚新邨一個銀主盤，昨日在拍賣場上以720萬元拍出，呎價僅約8,276元，較大型銀行網上估價低約11.5%。

忠誠拍賣售出4項物業，包括上述美孚新邨2期百老匯街35號高層D室銀主物業，實用面積約870方呎，開價650萬元推出，搶高約10.8%拍出。資料顯示，上址網上估價約814萬元，是次做價低94萬元。

利園大廈翻拍 243萬成交 港島住宅物業亦以低價拍出，同場推出的天后利園大廈低層B室，實用面積約302方呎，11月曾以256萬元拍賣，最新連租約減至243萬元翻拍，終以開價售出，呎價約8,046元。以現時月租約1.05萬元計，租金回報率約5.2厘。

此外，灣仔會景閣中層8室，實用面積約417方呎，連會所會籍推拍，開價530萬元，終以600萬元成交，搶高約70萬元，呎價約14,388元。資料顯示，是次成交價屬項目2010年後新低。同場亦售出沙田都會廣場2樓雙號銀主私家車位，搶高4萬元，以58萬元沽。

第一城528萬沽 高位冧29% 大型上車盤樓價尋底。中原侯惠良表示，沙田第一城23座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，原先叫價約550萬元，減至528萬元易手，呎價約11,707元。資料顯示，同座較高層的同室單位，於2021年最高曾售750萬元，現價比高位回落約29.6%。事實上，同座實用面積約327方呎兩房戶，成交價都曾逾「6球」。

美聯何振榮表示，荃灣柏傲灣2B座中層C室，實用面積約497方呎，兩房間隔，累減250萬元後，獲外區專業人士以728萬元承接，呎價約14,648元。該行姚偉明亦指，同屋苑2A座中層A室套四房戶，區內換樓客議價後以2,228萬元承接，原業主持貨約6年帳蝕34萬元。